نتائج أعمال شركة الاتصالات الفلسطينية/ جوال للربع الأول من العام 2025

وطن: أفصحت شركة الاتصالات الفلسطينية/ جوال، عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة للربع الأول من العام 2025، حيث حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 62,9 مليون دينار أردني، مقارنة مع 57,5 مليون دينار أردني في العام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 9.5%، كما حققت صافي ربح بقيمة 7.9 مليون دينار أردني للربع الأول من العام 2025، مقارنة مع 6.2 مليون دينار أردني للفترة ذاتها من العام الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة تحسن الإيرادات مقارنة مع الربع الأول من العام 2024 والحفاظ على نفس المستوى من الكفاءة التشغيلية بالرغم من استمرار العدوان على قطاع غزة، حيث كثّفت الشركة جهودها لاستمرارية الخدمات من خلال إيجاد حلول تكنولوجية بديلة لمواجهة الدمار الذي طال البنية التحتية للاتصالات، شملت إطلاق خدمة النطاق العريض اللاسلكي الثابت، وخدمة Wi-Fi التجارية بالتعاون مع الموزعين المحليين مما ساهم في توفير الاتصال لأكثر من 200 شبكة ولأكثر من 180 ألف مستخدم يوميًا، إلى حين القدرة على إعادة تأهيل البنية التحتية وشبكة الاتصالات بشكل كامل في القطاع.

كما استمرت الشركة في تطوير خدماتها في الضفة الغربية بالرغم من الظروف الصعبة، لإيمانها بأهمية دورها كركيزة أساسية لتطور العديد من القطاعات الاقتصادية، ما يعزز من مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني.

يشار إلى أن شركة الاتصالات الفلسطينية/جوال تأسست في العام 1995 كشركة مساهمة عامة، تربط فلسطين بشبكة متطورة في مجالات الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت، وحلول تكنولوجيا المعلومات التي تخدم أكثر من ثلاثة ملايين مشترك من جميع القطاعات.