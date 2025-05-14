الاحتلال يهدم منزلين في رام الله وبيت لحم

وطن: هدمت آليات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزلين في محافظتي رام الله وبيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدمت منزلا مأهولا في قرية شقبا غرب رام الله، يعود للشاب يعقوب حميدة قدح، ويتكون من طابقين، بمساحة تقدر ب250 مترا مربعا.

وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال منزلا في قرية كيسان شرقا، يتكون من طابق واحد، بمساحة اجمالية 100 متر مربع، يعود للمواطن حسين يوسف عبيات؛ بحجة عدم الترخيص.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تنفيذ سلطات الاحتلال خلال نيسان الماضي 73 عملية هدم طالت 152 منشأة، بينها 96 منزلاً مأهولاً، و10 غير مأهولة، 34 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات طوباس بـ 59 منشأة ومحافظة الخليل بهدم 39 منشأة ثم محافظة القدس بهدم 17 منشأة.