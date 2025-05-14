النائب العام يزور محافظة بيت لحم : دعم ميداني وتعزيز للتكامل المؤسسي في ظل التحديات الوطنية

رام الله - وطن: أجرى النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، زيارة رسمية إلى محافظة بيت لحم، شملت سلسلة لقاءات مهنية ومجتمعية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون والتعاون بين مؤسسات الدولة

واستهل المستشار الخطيب زيارته بلقاء أعضاء النيابة العامة في بيت لحم، حيث اطّلع على أبرز التحديات التي تواجه عملهم، وبحث سبل تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل، مثمناً جهودهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة

كما شارك في اجتماع موسّع عقدته المحافظة والنيابة العامة في قاعة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، بحضور ممثلين عن الجهات الرسمية والأمنية، ومؤسسات المجتمع المدني، ناقش خلاله المجتمعون القضايا القانونية والمجتمعية الملحّة وسبل الارتقاء بالعدالة الجنائية

وفي سياق تعزيز التعاون الأكاديمي، زار المستشار الخطيب جامعة فلسطين الأهلية، حيث التقى رئيس مجلس الأمناء الدكتور داوود الزير، وعمداء الكليات، وشارك في حوار مع طلبة القانون، قبل أن يتم توقيع مذكرة تفاهم مع رئيس الجامعة الدكتور عماد الزير، تهدف إلى دعم البحث العلمي، وتدريب الطلبة، وتنفيذ برامج قانونية مشتركة