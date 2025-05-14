نتائج أعمال واصل للربع الأول من العام 2025

وطن: أفصحت الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية (واصل) عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة من الربع الاول للعام 2025، حيث بلغ الربح العائد لمساهمي الشركة 676 ألف دولار مقارنة بـ 105 ألف دولار لنفس الفترة من العام 2024.

ويستمر الارتفاع في نتائج أعمال الشركة بعد أن سجلت واصل أداءً متميزاً في الربع الأول من العام 2025 بالرغم من العدوان المتواصل على قطاع غزة، والأوضاع السياسية الصعبة في الضفة الغربية، حيث جاء هذا الارتفاع بصورة أساسية بفضل زيادة مبيعات الشركة المتعلقة بالخدمات اللوجستية والنقل الثقيل، واستمرارها في سياستها القائمة على ضبط وترشيد المصاريف في كافة شركاتها التابعة، إضافة لتحقيقها أرباحاً ناتجة عن محفظتها الاستثمارية من الأسهم المحلية في هذه الفترة من العام مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024.

يشار إلى أن واصل هي شركة مساهمة عامة مُدرجة في بورصة فلسطين بقاعدة مساهمين تضم أكثر من 13 ألف مساهماً، وتضم استثماراتها الخدمات اللوجستية، والتأجير التمويلي، ونقل الأموال، والأمن والحراسة.

