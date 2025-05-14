الثالث من نوعه في أقل من 24 ساعة .. الاحتلال يعلق العمل في مطار اللد عقب اطلاق صاروخ باليستي من اليمن

رام الله - وطن: دوت صافرات الإنذار صباح الأربعاء في مناطق واسعة من الداخل الفلسطيني المحتل وفي مستوطنات بالضفة الغربية، عقب رصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن، وهو الصاروخ الثالث الذي تطلقه جماعة انصار الله خلال أقل من 24 ساعة.

وزعمت مصادر عبرية أن الصاروخ تم اعتراضه، حيث أعلن الجيش أن سلاح الجو رصد عملية الإطلاق، وأن أنظمة الدفاع الجوي بدأت العمل على اعتراضه.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب: "تم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن تجاه إسرائيل"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وعقب تفعيل صافرات الانذار جرى تعليق عمليات الهبوط والإقلاع في مطار اللد.

وأعلنت انصار الله مساء الثلاثاء عن تنفيذهم عملية عسكرية استهدفت مطار اللد، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني ورفضًا للعدوان على غزة".

وفي وقت لاحق، رصدت الدفاعات الجوية الإسرائيلية إطلاق صاروخين من اليمن خلال ساعة واحدة. تسببت عملية الإطلاق الأولى بتفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق، من بينها القدس وتل أبيب، قبل أن يعلن جيش الاحتلال عن اعتراضه. أما الصاروخ الثاني، فقد تم اعتراضه أو سقط قبل اختراق الأجواء الإسرائيلية.