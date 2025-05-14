جامعة تورنتو الكندية توافق على سحب استثماراتها من "إسرائيل"

رام الله - وطن: أعلنت رابطة أعضاء هيئة التدريس بجامعة تورنتو الكندية، الجمعة أنها صوتت لصالح سحب استثماراتها من "إسرائيل".

وجاء في الاقتراح أن سحب الاستثمارات من "إسرائيل" يجب أن يتم بالتوازي مع سحب الجامعة استثماراتها الحالية من روسيا.

ودعا القرار، الذي حصل على 52 في المائة من أصوات أعضاء هيئة التدريس، صندوق المعاشات التابع لجامعة تورونتو (يو بي بي) إلى إعداد جدول زمني، على وجه السرعة، للتخلص الكامل من جميع الاستثمارات والاستحواذات المباشرة وغير المباشرة في كيانات تدعم أو تساعد الاحتلال الإسرائيلي أو تسهم في تصنيع أو توزيع السلاح أو الذخائر أو القذائف المستخدمة في الحرب على غزة حيث "تتوافر أسباب معقولة تدعو للارتياب في أنها قد استُخدمت من جانب إسرائيل في فلسطين".

وبحسب صحيفة "جيروزالم بوست" العبرية، فإن أي استثمارات جديدة ستخضع لفحص دقيق، كما أن تعهدات سحب الاستثمارات من "إسرائيل" سوف تدمج مع سياسة استبعاد الاستثمارات المتبعة من جانب صندوق المعاشات للجامعة، مشيرة إلى أن أحد القوى البارزة التي دعمت القرار وساندته كانت هيئة التدريس لجامعة تورونتو ومجموعة مسؤولي المكتبات في قطاع سحب الاستثمار بصندوق المعاشات التابع للجامعة.

وأعلنت هيئة التدريس في جامعة تورونتو أن إجراءات التصويت ضمنت سرية المصوتين، إذ أن جميع مَن صوتوا للقرار ودعموه كانوا مجهولين، نظراً لوجود مخاوف مزعومة من تعرضهم "للعقوبة على اتخاذ موقف معلن مناهض للحرب في غزة، أو مناهض للفصل العنصري، أو مناهض للاحتلال (الإسرائيلي)".

ولفتت هيئة التدريس بجامعة تورونتو "يو تي إف إيه" إلى أنها حرصت على سرية شخصية المصوتين نظراً لتخوفها من "التشهير"، ولاسيما ضد "الزملاء من السكان الأصليين، والزملاء الملونين، والزملاء المبتدئين (أو) ذوي الإقامات المؤقتة".

ويعد "صندوق المعاشات التابع لجامعة تورونتو" (يو بي بي)، أكبر صندوق معاشات تعليمي في كندا، حيث يهيمن على جميع المعاشات الخاصة لهيئة تدريس الجامعة منذ عام 2021، ويضم في عضويته أعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعات تورونتو، وكوينز، وجيلف، وترينت.يدير "صندوق المعاشات التابع لجامعة تورونتو" (يو بي بي) أصولاً إجمالية بقيمة 11.7 مليار دولار كندي (الدولار الكندي يساوي 0.72 دولار أمريكي)، ويخدم أكثر من 40 ألف كادر أكاديمي وموظف في أربع جامعات و14 منظمة وهيئة أكاديمية.