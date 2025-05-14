أكثر من 45 شهيداً .. الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في جباليا شمال غزة

رام الله - وطن: ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مجازر بعد قصفه عدة منازل في جباليا البلد ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، أن أكثر من 45 مواطنا غالبيتهم أطفال استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال منازل في منطقة العجارمة والصحوة في مخيم جباليا، ومنطقة الجرن بجباليا البلد، شمال غزة.

وأوضحت المصادر، أن طواقم الإسعاف واجهت صعوبة في نقل الشهداء والإصابات وانتشال المفقودين نظراً لقصف الاحتلال المنازل في وقت متزامن، وقلة سيارات الإسعاف وتدمير الطرقات.