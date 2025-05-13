وفد التفاوض الإسرائيلي يصل إلى الدوحة لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق ال

وطن: وصل وفد التفاوض الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، بهدف استئناف المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى. وتزامن ذلك مع تصريحات للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف حول وجود "عدة خيارات مطروحة" لصفقة محتملة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوفد الإسرائيلي يضم نائب رئيس جهاز الشاباك، ومبعوث شؤون الأسرى غال هيرش، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية أوفير فالك، إلى جانب ممثلين عن جهاز الموساد والاستخبارات العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ويتكوف، خلال زيارته لساحة اعتصام أهالي الأسرى في "تل أبيب"، أكد أن سفره إلى الدوحة يعكس ثقته بإمكانية إحراز تقدم في المحادثات، مشددًا على رغبة جميع الأطراف في التوصل إلى حل دبلوماسي.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن الفريق الإسرائيلي المفاوض مُنح تفويضًا للعمل وفق خطة ويتكوف، وأن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر سيتولى إدارة الملف من بُعد.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم مشاورات أمنية، تتبعها جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) لبحث خطة ويتكوف الخاصة بالإفراج عن عشرة رهائن.

وكانت حركة حماس قد أعلنت أمس الإثنين عن إفراجها عن الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت بعد اتصالات مهمة مع الإدارة الأميركية، وأكدت استعدادها الفوري للانخراط في مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل يشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا إسرائيليًا، ورفع الحصار، وتبادل الأسرى، وبدء إعادة إعمار غزة.

وفي خضم هذه التطورات، وصل وفد من عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى الدوحة لعقد لقاءات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بالإضافة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يزور المنطقة حاليًا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم لعائلات الأسرى أن الإفراج عن عيدان ألكسندر يمثل بارقة أمل نحو اتفاق أوسع. كما أشار المبعوث الأميركي لشؤون الأسرى، آدم بولر، خلال زيارته لساحة الاعتصام في "تل أبيب"، إلى أن الفرصة الآن تبدو مواتية أكثر من أي وقت مضى لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة.