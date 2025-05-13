"الشعبية": استهداف المستشفيات جريمة والاحتلال يُصعّد لإفشال وقف العدوان

وطن: قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء الثلاثاء، إن الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال بقصفه المتعمّد للمستشفى الأوروبي في خان يونس، وأسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين تُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان وموثّقة، تُضاف إلى سجلٍ طويل من الاستهداف الممنهج للمستشفيات والمنشآت الطبية ومراكز الإيواء.

وأضافت الجبهة، أن المجزرة تأتي ضمن سياسة الإبادة التي تسعى لتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، بدعمٍ أمريكي كامل يوفّر الحماية السياسية والعسكرية للاحتلال، ويُعطّل أي مساعٍ دولية لمحاسبته.

وأكدت أن توقيت القصف وما سبقه من تصعيد شامل يشكل محاولة واضحة من مجرم الحرب نتنياهو وحكومته الفاشية لإفشال أي جهود للتوصل إلى وقف العدوان.

وشددت على أن الصمت الدولي المتواطئ على هذه الجرائم يمنح الاحتلال تفويضاً بمواصلة المجازر، ويكشف زيف القيم الإنسانية.

ودعت الجبهة الشعبية إلى تحرّك عالمي فوري لوقف الإبادة بحق الشعب الذي يُواجه الموت قصفاً وجوعاً وتحت الركام، في جريمةٍ لم يعد الصمت عليها مقبولاً.