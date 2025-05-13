القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار اللد بصاروخ فرط صوتي

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار اللد، بصاروخ باليستي فرط صوتي، مؤكدة أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.

ووفق البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية، فإن العملية جاءت رداً على ما وصفته بـ"جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، مؤكدة أن الضربة أدت إلى توقف حركة الملاحة في المطار لنحو ساعة، ولجوء آلاف الإسرائيليين إلى الملاجئ.

وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي في إطار استمرار فرض الحظر على الملاحة الجوية في المطار المستهدف، داعياً شركات الطيران التي لم توقف رحلاتها إلى "محاكاة من سبقها في ذلك".

كما شددت القوات المسلحة اليمنية على أن عملياتها العسكرية، بما في ذلك حظر الملاحة الجوية في مطار اللد وحظر الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، ستتوقف فور وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وأكد البيان في ختامه وقوف اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني، داعياً شعوب الأمة إلى تحمل مسؤولياتها الدينية والإنسانية تجاه ما يحدث في غزة.