حزب الشعب الفلسطيني ينعى المناضل والقائد الوطني د. زكريا الأغا

وطن: نعت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني رحيل المناضل والقائد الوطني الدكتور زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية السابق لـ(م. ت. ف) وعضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح الذي وافته المنية في جمهورية مصر العربية.

واعتبر الحزب رحيل الأغا خسارة وطنية كبيرة، لما تميز به خلال مسيرة نضاله الوطني من التزام بالقيم الوحدوية وإخلاص لقضايا شعبنا ومشروعه الوطني، وفي المقدمة حقه في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والتمسك المبدئي والحازم بحق لاجئي شعبنا بالعودة إلى ديارهم الذين هجروا منها عام ١٩٤٨ طبقا للقرار الاممي ١٩٤.

وأشاد الحزب بالدور الذي لعبه الراحل زكريا الأغا في خدمة قضية لاجئي شعبنا خلال توليه لمنصب رئيس دائرة شئون اللاجئين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف الحزب في بيانه، يقول: لقد لعب الراحل دوراَ وطنياَ مميزاَ في مختلف المراحل التي مرت بها قضيتنا الوطنية، إمتاز هذا الدور بالحرص الوحدة والتكاتف الوطني دفاعاَ عن حقوق شعبنا المشروعة.

إن حزب الشعب وهو ينعى القائد الراحل، يتقدم بخالص تعازيه لأسرته، ومن آل الأغا الكرام ومن الإخوة في حركة (فتح) وعموم شعبنا بالتعازي الحارة، يؤكد على الوفاء لتضحيات ونضالات شعبنا ووحدته وأهدافه الانسانية والوطنية.