الاحتلال يقتحم بلدة يعبد جنوب غرب جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة من أكثر من منطقة، وجابت عدة شوارع وأحياء، وتمركزت في حي المدارس وفي الجهة الغربية من البلدة، كما حلقت طائرات مسيرة "درون"، في سماء البلدة، وسط مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات او اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة يوم أمس بعدة آليات وفرق راجلة، واعتدت بالضرب المبرح على أحد الشبان قرب دوار المدارس.

وتتعرض بلدة يعبد لاقتحامات واعتداءات مستمرة من قوات الاحتلال.