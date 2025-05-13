الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في جبل المكبر

وطن: أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا على هدم منزله في بلدة جبل المكبر، جنوب القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن بلدية الاحتلال أجبرت المواطن آدم محمد شقيرات على هدم منزله ذاتيا الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع ويقطنه 8 أفراد، وقد شيد عام 2016.

يذكر أن سلطات الاحتلال تجبر المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على المالك.