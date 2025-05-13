إصابتان في هجوم للمستوطنين على قرية خلة الضبع جنوب الخليل

وطن: أصيب مواطنان أحدهما جرى اعتقاله مع شاب آخر، مساء اليوم الثلاثاء، في هجوم للمستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية خلة الضبع بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفاد الناشط أسامة مخامرة بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجموا قرية خلة الضبع، واعتدوا على الأهالي بالهراوات والآلات الحادة، ما أدى إلى إصابة المواطن سليمان علي دبابسة بجرح عميق في رأسه، نقل على إثره إلى مستشفى يطا الحكومي.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التي تواجدت لحماية المستوطنين احتجزت مركبة الإسعاف وحاولت منعها من نقل المصاب دبابسة بهدف اعتقاله، واعتقلت الشابين جابر دبابسة (37 عاما)، الذي أصيب في يده، ومجاهد دبابسة (30 عاما).

وأضافت المصادر ذاتها أن مستوطنين آخرين خربوا أسلاكا شائكة ومزروعات وقطعوا أشجارا في أراضي المواطنين بالمنطقة نفسها.