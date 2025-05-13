شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس

وطن: استشهد وأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال شنت غارات كثيفة على محيط مستشفى الأوروبي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين وفقدان آخرين، إضافة لإلحاق أضرار بالمستشفى.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,908 مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119,721 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

يتبع...