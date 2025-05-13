قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة للمرة الثالثة اليوم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مدينة البيرة، للمرة الثالثة منذ فجر اليوم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حي أم الشرايط في المدينة، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة، مرتين، فجر وصباح اليوم، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، واعتقلت الشابين نور محمد ريحان وأحمد شحيط بعد مداهمة منزليهما في مخيم الأمعري، كما هدمت النصب التذكاري للشهيدين عماد وعادل عوض الله.