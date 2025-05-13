شهيدان في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس

وطن: استشهد مواطنان وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد المواطن أحمد أسامة اللهواني، والمواطنة هبة جلال قاسم اللهواني (23 عاما)، وإصابة آخرين، في غارة شنتها طائرات الاحتلال على خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس، وجرى نقلهم إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني.

كما استشهد المواطن محمد نايف محمود بارود، متأثرا بإصابته في قصف سابق للاحتلال غرب خان يونس.

وأصيب عدد من المواطنين، بنيران طائرات الاحتلال المسيّرة، في حيي الزيتون وتل الهوى جنوب مدينة غزة، كما أصيب مواطن جراء سقوط قذيفتين من مدفعية الاحتلال في محيط ساحة الشوا شرق المدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شارع السكة شرق حي الزيتون، وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على بلدة بيت حانون شمال القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال جرائم إبادة جماعية في القطاع خلّفت أكثر من 172 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.