"القسام" تعلن تنفيذ عملية نوعية ضد قوة إسرائيلية في حي الشجاعية وتصفية سائق آلية "باقر"

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت قوة هندسية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي بيان مقتضب نُشر عبر قناة الكتائب على "تيليجرام"، أكدت الكتائب أن مجموعة من مقاتليها اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية باستخدام الأسلحة الخفيفة، وتمكنوا من تصفية سائق آلية عسكرية من طراز "باقر" خلال العملية التي جرت بتاريخ 11 مايو 2025.

وأكدت "القسام" أن عناصرها عادوا بسلام من خطوط الاشتباك بعد تنفيذ المهمة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة العملية أو نتائجها الإضافية.

يُشار إلى أن حي الشجاعية يشهد منذ أسابيع تصعيدًا ميدانيًا بين المقاومة وقوات الاحتلال في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.