قوات الاحتلال تجرف أراضي زراعية وتقتلع عشرات الأشجار جنوب نابلس

وطن: اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عشرات اشجار الزيتون وجرفت أراضي زراعية في قرية مادما جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي عبد الله زيادة، بأن قوات الاحتلال جرفت الليلة الماضية مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، واقتلعت عشرات أشجار الزيتون، في تطور جديد ودون سابق إنذار.

وأشار زيادة إلى أن أشجار الزيتون التي جرى تجريفها واقتلاعها، تشكل مصدر رزق لأصحابها، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة التوسع الاستعماري وشق طرق عسكرية وضمن استمرار لانتهاكات الاحتلال بحق الأرض والإنسان؛ حيث إن أشجار الزيتون تحمل رمزية اقتصادية وثقافية عميقة للفلسطينيين واقتلاعها إحدى وسائل الضغط لتهجير السكان أو مصادرة المزيد من الأراضي.