نتائج أعمال أركان العقارية للربع الأول من العام 2025

وطن: أفصحت أركان العقارية عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة للربع الأول من العام 2025، حيث بلغ الربح العائد لمساهمي الشركة 13.7 مليون دولار مقارنة بـ 8.6 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2024، أي بارتفاع نسبته 59%.

ويأتي هذا الارتفاع في أرباح أركان بشكل أساسي من عوائد محفظتها الاستثمارية، مع الإشارة إلى أن استمرار الوضع الاقتصادي الصعب ما يزال يؤثر سلباً على الأنشطة التشغيلية للشركة وشركاتها التابعة العاملة في فلسطين.

وارتفعت موجودات الشركة بنسبة 3.6%، في حين انخفضت المطلوبات بنسبة 9.9% مقارنة بنهاية العام 2024، فيما بلغت القيمة الدفترية للسهم 3.18 دولار كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي.

يشار إلى أن أركان العقارية بدأت أعمالها في شهر تموز العام 2022 كشركة مساهمة عامة برأس مال 131.6 مليون سهم، وتمتلك أركان محفظة عقارية استراتيجية في مناطق حيوية في فلسطين ومن ضمنها مشروع بوابة أريحا، حيث تؤهلها هذه المحفظة لتنفيذ مشاريع عقارية نوعية ضخمة والاستثمار في مدن وأحياء جديدة، كما تمتلك الشركة محفظة استثمارية تشمل أسهم بنوك تدر عوائد سنوية تقوي المركز المالي للشركة.

