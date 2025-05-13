الاحتلال يعتقل مواطنا ويعتدي على آخر بالضرب في برية المنية شرق بيت لحم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا، واعتدت بالضرب على آخر في برية المنية شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس المجلس القروي في المنية زايد كوازبة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "ربيعة" في برية المنية، وانهالت بالضرب المبرح على المواطن سامي عوني شلالدة (45 عاما)، ما أسفر عن إصابته برضوض.

وأضاف، أن تلك القوات اعتقلت المواطن رائد محمود كوازبة (53 عاما)، بعد إجباره على الحضور إلى المنطقة، عبر اتصال هاتفي.