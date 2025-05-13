الجامعة العربية الأمريكية في زيارة لجهازي الاستخبارات العسكرية والدفاع المدني لتعزيز التعاون المشترك

وطن: قام وفد من الجامعة العربية الأمريكية بزيارتين منفصلتين لجهازي الاستخبارات العسكرية والدفاع المدني في مدينة رام الله، بهدف تعزيز التعاون المشترك وبناء شراكة في مجالات التدريب، والتطوير المهني، والبحث الأكاديمي، بالإضافة الى تقديم الخدمات التعليمية على مستوى الدراسات العليا وبالأخص الماجستير لطواقم الأجهزة الأمنية، وبحث فرص الشراكة المستقبلية في المجالات التقنية، والبحث العلمي، والتحول الرقمي، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وضم وفد الجامعة كلا من، رئيس مجلس إدارة الجامعة المؤسس الدكتور يوسف عصفور، والقائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور، ونائب رئيس الجامعة لحرم رام الله الأستاذ الدكتور محمد آسيا، ومستشار مجلس إدارة الجامعة للتعاون الدولي الدكتور عنان الديك.

خلال زيارتهم لمقر جهاز الاستخبارات العسكرية، كان في استقبالهم، قائد جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء محمد الخطيب، ومدير دائرة التخطيط والتدريب العميد شامخ فيومي، ومدير التحقيق العميد بكر البزور، ومدير العلاقات العامة والإعلام في الاستخبارات العسكرية العميد بشار حشايكة.

من جهته، رحب قائد الاستخبارات العسكرية اللواء محمد الخطيب بالوفد، مشيدا بدور الجامعة الريادي، وأكد على أهمية التعاون مع المؤسسات الأكاديمية وعلى رأسها الجامعة العربية الأمريكية لتحقيق أهداف وطنية مشتركة، خاصة في مجالات التحول الرقمي، وبناء الكفاءات، وتحسين الأداء المؤسسي.

من جانبه، هنأ رئيس مجلس إدارة الجامعة العربية الأمريكية المؤسس الدكتور يوسف عصفور اللواء محمد الخطيب على الثقة التي أولاها له سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن، وأكد أن الجامعة العربية الأمريكية لا تقتصر على التعليم الأكاديمي فقط، بل تسعى إلى دعم مختلف القطاعات بخريجين مؤهلين وقادرين على الإسهام في التنمية.

وأشار إلى أن الطلبة هم قادة المستقبل، وأن الجامعة تحرص على انتظام التعليم الوجاهي لضمان جودة المسيرة التعليمية، مشددا على أهمية التعاون مع جهاز الاستخبارات في مجال التحول الرقمي، من خلال برامج تدريبية يقدمها المركز الوطني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتأهيل الكوادر ومواكبة التطورات التقنية.

وخلال اللقاء، قدم وفد الجامعة درعا تكريميا للواء محمد الخطيب، تقديرا لجهوده ودوره الوطني في قيادة الجهاز، وتعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي.

وفي زيارة منفصلة لمقر جهاز الدفاع المدني، ضم وفد الجامعة كلا من، رئيس مجلس الإدارة المؤسس الدكتور يوسف عصفور، والقائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور، ونائب رئيس الجامعة لحرم رام الله الأستاذ الدكتور محمد آسيا، ومستشار مجلس الإدارة للتعاون الدولي الدكتور عنان الديك، وعضو مجلس الإدارة المهندس أنور بدوي، ومدير عام شركة الجامعة الأستاذ فالح أبو عرة، وكان في استقبالهم كلا من، مدير عام جهاز الدفاع المدني اللواء الركن أكرم ثوابتة، ونائب المدير العميد عمر البزور، ومدير إدارة الوقاية والسلامة العامة المقدم أيمن بروق.

وخلال اللقاء الذي عقد في مقر الدفاع المدني، هنأ رئيس مجلس إدارة الجامعة المؤسس الدكتور يوسف عصفور على تولي اللواء الركن أكرم ثوابتة منصب مدير عام الجهاز، معربين عن اعتزازهم بالدور الذي يقدمه الدفاع المدني في الأمن والاستقرار.

من جهته أكد اللواء الركن ثوابتة أهمية بناء شراكة استراتيجية مع الجامعة العربية الأمريكية، بوصفها صرحا أكاديميا وبحثيا رائدا، مشيرا إلى ضرورة توظيف الإمكانيات العلمية والتقنية التي توفرها الجامعة في خدمة خطط تطوير الجهاز، لا سيما في مجالات الرقمنة، وتدريب الكوادر، وتطوير الأنظمة.

اضافة الى ذلك تم تقديم درع من الجامعة ل اللواء ثوابته كتقدير للجهود التي تبذل في سبيل الحماية والأمن العام.

وفي ختام الزيارة، أكد الجانبان حرصهما على استمرار التواصل وتفعيل قنوات التعاون بما يخدم المصلحة الوطنية، مشددين على أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والأمنية في تعزيز ثقافة السلامة والوعي المجتمعي، وفتح آفاق جديدة للتدريب والتطوير المشترك، بما ينعكس إيجابا على خدمة المواطن الفلسطيني وبناء مستقبل أكثر أمانا واستقرارا.