طالبة من كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية تشارك في ورشة تدريبية إقليمية بتونس

وطن: شاركت الطالبة سالي الجبوري من كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية، بصفتها منسقة شبكة "نما" للمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، في الورشة التدريبية حول “رصد الانتهاكات وتوثيقها”، التي نظمها نادي صوت المدافعين بالتعاون مع شبكة نما، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وألقت سالي الجبوري كلمة خلال الجلسة شددت فيها على أهمية السلامة المهنية كمدخل أساسي لعملية رصد فعالة، مؤكدة أن التوثيق وسيلة للدفاع عن الحقوق وليس أداة للصراع.

وتطرقت إلى دورها كمنسق لفريق نما الفلسطيني، مؤكدة أن العمل في هذا الإطار لا يقتصر فقط على التنسيق الإداري، بل يشمل تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في المجتمع.

وأشارت الجبوري إلى أن الفريق يركز على تمكين الفئات المهمشة، والدفاع عن حق الشباب في المشاركة المجتمعية، ورفع الوعي حول قضايا العدالة الاجتماعية والمساواة، موضحة أن كل مبادرة أو مشروع يتم تنفيذه ينبع من إيمان راسخ بقيم الكرامة الإنسانية، وحرية التعبير، وحق الأفراد في العيش بسلام وأمان .

من جهته، اعرب عميد كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور رزق سمودي عن مشاركة طلاب الجامعة في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعكس التزامها بتخريج كفاءات فاعلة في قضايا العدالة وحقوق الإنسان.