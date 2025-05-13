الاحتلال يمدد اعتقال الصحفيّة حنين قواريق حتى يوم الخميس المقبل

وطن: مددت محكمة الاحتلال العسكرية في (سالم) اليوم الثلاثاء الصحفيّة حنين قواريق (24 عاما) من نابلس حتّى يوم الخميس المقبل، بذريعة ما يسميه الاحتلال (التحريض)، على مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقاً لمحاميها لم يتم تقديم لائحة (اتهام) بحقها حتى اللحظة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن الصحفية قواريق اعتقلت في الـ7 من أيار/ مايو الجاري، ثم جرى نقلها إلى سجن (هشارون) ولاحقا نقلت إلى سجن (الدامون) حيث تحتجز اليوم.

يُشار إلى أن الصحفيّة قواريق من بين أكثر من 180 صحفياً/ة تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة في غزة، حيث أبقى الاحتلال على اعتقال 50 منهم.

ومن الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة صعدت من سياسة اعتقال الصحفيين، لفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على العمل الصحفيّ، وفي محاولة مستمرة لسلب الصحفيين حقّهم في حرّيّة الرأي والتّعبير وممارسة مهنتهم، هذا إلى جانب عمليات اغتيالهم في غزة في ضوء حرب الإبادة المستمرة.