"الديمقراطية": تصريحات نتنياهو عن القطاع، هلوسات وفقاعات هوائية وأحلام سوداوية

وطن: عقبت الجبهة الديمقراطية على تصريحات رئيس الحكومة الفاشية في إسرائيل بنيامين نتنياهو، عن عزم حكومته إحتلال القطاع إلى الأبد، فوصفتها بأنها مجرد هلوسات وفقاعات هوائية، تكشف حقيقة الأزمة التي باتت تعيشها حكومته في ظل عزلة دولية، وتوتر واضح المعالم مع واشنطن وإدارة ترامب، وبشكل خاص الضربات المؤلمة التي توجهها المقاومة الباسلة لجنوده وضباطه في القطاع، والصمود الاسطوري لشعبنا، وتحديه القتل والتجويع والعطش، وتمسكه الثابت بأرضه مهما غلت التضحيات.

وأضافت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لوطن نسخة عنه إن نتنياهو في تصريحاته، يحاول أن يغطي عن فشل مشروعه الإستعماري في القطاع، بما في ذلك فشله في إستعادة أسراه من المقاومة بالقوة، وفشله أيضاً في القضاء على المقاومة، في وقت تعترف فيه قياداته العسكرية أن المقاومة أعادت بناء نفسها، وأنها أصبحت أكثر قوة على الفعل، وعلى التصدي للإحتلال.

وأكدت الجبهة الديمقراطية تقديرها أن نتنياهو بتصريحاته الجوفاء ولجوئه دوماً إلى دق طبول الحرب، وإرتكاب المجازر كحل وحيد لعلاقاته مع فلسطين وسوريا ولبنان واليمن، وفي ظل عالم صحا على حقيقة الفاشية الإسرائيلية، إنما بدأ يرسم خط النهاية لحكومته ولمسيرته السياسية التي سوف يكون مشهدها الأخير أمام المحاكم الإسرائيلية، ومحكمة الجنايات الدولية، عقاباً له على ما ارتكب من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وشعوب لبنان وسوريا واليمن