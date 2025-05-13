وزارة الصحة في غزة: 46 شهيدًا و73 إصابة خلال 24 ساعة وارتفاع حصيلة العدوان إلى أكثر من 52 ألف شهيد

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 46 مواطنًا، من بينهم 31 شهيدًا جددًا و15 شهيدًا تم انتشال جثامينهم، إضافة إلى إصابة 73 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأكدت الوزارة في بيانها، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 52,908 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 119,721 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة العدوان منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم بلغت 2,780 شهيدًا و7,680 إصابة، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مختلف مناطق القطاع، وتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية بشكل غير مسبوق.