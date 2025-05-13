مقتل شاب برصاص عناصر الأجهزة الأمنية في مخيم الفارعة .. الناطق باسم القوى الأمنية " تعرضنا لاطلاق نار خلال عملية لاعتقال أحد المطلوبين وتعرضنا لاطلاق نار"

رام الله - وطن: قالت مصادر محلية في مدينة طوباس ان عناصر من الاجهزة الامنية اطلقوا النار على شاب داخل مركبته في مخيم الفارعة.

وقالت مصادر محلية ان عناصر من الأجهزة الأمنية اطلقوا النار من مسافة قريبة على الشاب رامي زهران داخل مركبة كان يقودها في مخيم الفارعة.

وحسب المصادر المحلية فان الشاب رامي زهران هو شقيق المطلوب للاحتلال يزن زهران، وكان يقود مركبة شقيقه.

في هذا السياق قال الناطق الرسمي لقوى الأمن اللواء أنور رجب، "إنه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن لفرض النظام وتطبيق القانون، وأثناء قيام قوة أمنية بعملية اعتقال أحد المطلوبين الخارجين على القانون في محافظة طوباس، تفاجأت القوة بتعرضها لإطلاق نار مباشر من الخارجين على القانون، ما شكل تهديدًا حقيقيًا لحياة أفراد القوة وأمن المواطنين في المنطقة."

وأوضح "أمام هذا الخطر المباشر، اضطرت القوة الأمنية إلى الرد على مصدر النيران، وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة، ما أسفر عن إصابة أحد مطلقي النار، الذي تبين لاحقًا أنه أحد رموز حالة الفلتان الأمني في المنطقة، وقد فارق الحياة متأثرًا بإصابته".