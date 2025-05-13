ترامب يصل الرياض في أول زيارة خارجية له

وطن: وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، وكان في مقدمة مستقبليه ولي العهد محمد بن سلمان.

هذه الزيارة هي الأولى التي يجريها ترامب للسعودية خلال ولايته الثانية، ضمن أول جولة له بمنطقة الشرق الأوسط منذ تنصيبه مجددا رئيسا للولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ونقلت قناة “الإخبارية السعودية” في بث مباشر، مشاهد لوصول ترامب إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

واستقبل ولي العهد السعودي ترامب، وتبادلا الأحاديث الجانبية خلال توجههما إلى الصالة الملكية بمطار الملك خالد، وفق “الإخبارية السعودية”.

كما أظهرت لقطات بثتها القناة، مرافقة طائرات حربية سعودية الطائرة الرئاسية لترامب في أجواء المملكة قبل هبوطها في المطار.

وتتواصل هذه الجولة بين 13 ـ 16 مايو/ أيار الجاري، وتشمل أيضا قطر والإمارات، بحسب بيان سابق للخارجية الأمريكية.

ورحّب مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، خلال انعقاده الاثنين، بزيارة ترامب، متمنيا أن تسهم في تعزيز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين؛ بما يحقق مصالحهما ورؤيتهما المشتركة.

ووصف الرئيس الأمريكي زيارته للسعودية والإمارات وقطر بـ”التاريخية”، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض قبيل توجهه إلى الرياض.

والأربعاء، سينضم ترامب إلى قادة دول مجلس التعاون لعقد القمة الخليجية – الأمريكية الخامسة من نوعها في الرياض، بحسب إعلام سعودي.

وسبق أن زار ترامب في ولايته الأولى السعودية عام 2017 والتقى الملك سلمان بن عبد العزيز وشارك في قمة بالرياض.