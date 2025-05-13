ناشدت عبر وطن لمعرفة مصيره وعلاجه.. عائلة الأسير محمد أبو طنجي "زنكلوني" تخشى على مصيره جراء تدهور وضعه الصحي وتفاقم اصابته وحرمانه من العلاج

رام الله – وطن: أعربت عائلة الأسير محمد طنجي "زنكلوني" من مخيم بلاطة عن خشيتها على مصير نجلها في سجون الاحتلال بسبب تدهور وضعه الصحي، في ظل تعمد الاحتلال عدم تقديم العلاج والرعاية الصحية المطلوبة له.

وكان من المفترض ان يزور المحامي الأسير طنجي يوم أمس الاثنين في سجن شطة، لكنه تفاجئ انه لا يوجد زيارة، بسبب نقله الى المستشفى جراء تدهور وضعه الصحي.

وقالت شقيقة محمد ولاء طنجي لوطن، ان زيارة المحامي لم تتم يوم أمس بسبب نقل محمد على مستشفى العفولة، ومن ثم الى مستشفى الرملة، جراء تدهور وضعه الصحي، مشيرة ان العائلة لا تعلم عنه شيء بسبب منع الزيارة.

ولفتت طنجي وهي أسيرة محررة أُفرح عنها من سجون الاحتلال مطلع العام الجاري الى ان أسيرا محررا أفرج عنه قبل أسبوع، وكان برفقة شقيقها محمد، أخبر العائلة ان الوضع الصحي لمحمد في تدهور مستمر وصعب للغاية.

وقالت طنجي ان شقيقها يعاني من التهابات مزمنة بسبب الإصابات العديدة من جسده، وصلت الى العظم، حيث باتت قدميه تخرج سوائل كثيرة، جراء الالتهابات التي تتسع، في وقت لا يتلقى فيه أي ادوية او علاج، ويكتفي بما يقدموه له الأسرى من مسكنات فقط.

ولفتت الى اجراء عدة عمليات جراحية لمحمد في قدميه، وهو يعاني من إصابات فيها وفي منطقة الحوض، ولم يتم زيارته منذ أكثر من 15 شهرا.

ولفتت طنجي ان محمد فقط كوع يده اليمنى جراء اصابتها برصاصة، كما يعاني من الشظايا العديدة في جسده، والتي يساعده الأسرى على إخراجها في الملعقة، مشيرة ان قوات الاحتلال في المرة الأخيرة قامت بنقل شقيقها الى مستشفى الرملة وهناك قاموا بالاعتداء عليه بشكل وحشي ومن ثم اعادته الى القسم.

ولفتت طنجي الى تقصير الهيئات المختصة بالأسرى وتحديدا هيئة شؤون الأسرى في متابعة ملف شقيقها، قائلة "أخوي يموت، ونحن ننتظر خبر استشهاده او فقدانه أحد اطرافه ونحن لا نعلم عنه شيء".

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت محمد أبو ذراع طنجي الملقب بـ"الزنكلوني" والذي تقول انه قائد كتيبة بلاطة ومؤسسها، بعد اشتباك مسلح معه في مخيم بلاطة في آذار/مارس 2024، علما انه كان مطلوبا لقوات الاحتلال منذ 4 سنوات.

و"الزنكلوني" مصاب أكثر من مرة برصاص الاحتلال؛ ومنها إصابات جراء الاشتباك معه قبل اعتقاله، ما جعله يعاني وضعا صحيا صعبا ومعقدا، منذ لحظة اعتقاله.

وتعرض "الزنكلوني" لخمس محاولات اغتيال، نتجت عنها إصابات في الكتف، واليد، وكسور في الحوض، بالإضافة إلى التهابات خطيرة في الأعصاب، وكان الكرسي المتحرك، ولا يستطيع الحركة دون مساعدة، ويواجه منذ آذار الماضي طُغيان السجان.

واعتقلت قوات الاحتلال "الزنكلوني" بطريقة وحشية، وتعمدوا سحله وضربه، رغم إصابته الحرجة، ورغم دعائم البلاتين التي زرعها الأطباء في أطرافه"، وهو ما يفسر الآلام والالتهابات التي تفتك بجراحه الغائرة، ومنها ما تعفن، وهو الأمر الذي يزيد قلق العائلة من تفاقم حالته الصحية، إلى حدود لا تُحمد عُقباها.