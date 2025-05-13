د. بدر زماعرة يكتب لوطن: الخليل ونابلس... حين يصبح الصبر عادة

في زياراتي الأخيرة إلى قلب فلسطين النابض بالتاريخ، إلى الخليل ونابلس المتجذرتين تاريخيًا، وجدت نفسي ككل مرة، محاطًا بجدران تئنّ من الحزن، وأزقة ضيّقة تختزن في حجارتها حكايات من التعب، والصبر، والانكسار. في الواقع، ليس سهلًا أن تمشي في أزقة الخليل القديمة أو تتنفس هواء نابلس العتيقة دون أن تشعر أن الحجارة تنطق، وأن الزمن هناك متوقف عند وجع لم يهدأ.

يومان فقط قضيتهما هناك، كانا كافيين لكشف غُصّة شعب يواصل العيش تحت وطأة واقع معقّد؛ واقع تختلط فيه الحاجة بالحصار، والمقاومة بالقهر، والبقاء بالمعاندة و"التناحة" الفلسطينية المعهودة.

في الخليل، لا تحتاج إلى كثير من العناء لتلمس الوجع؛ فالحجارة المشبعة برائحة التاريخ تخفي خلفها بيوتًا شبه خاوية، أُجبر أصحابها على الرحيل تحت وطأة الاستيطان المتصاعد، والاعتداءات المتكررة، والخوف الذي يسكن التفاصيل اليومية. الأزقة التي كانت تضج بالحياة باتت موحشة وصامتة، والأسواق شبه مهجورة، والمتاجر تئن تحت ثقل الزمن والإغلاق.

في المدينة التي تبدو كأنها تمشي وحيدة على خط النار، لا تسمع سوى أصوات متناثرة تكسر الصمت، نداء امرأة أنهكها الانتظار، أو صوت شيخ يبيع ما تبقّى من بضاعة ليقول بإصرار صامت "ما زلت هنا، وسأبقى".

نابلس القديمة بدت لي كأنها تمشي بعكس الزمن. مدينةٌ أنهكها الحصار والغلاء، لكنها ما زالت شامخة. شباب بلا عمل، تجار مرهقون، وأمهات يروين حكايات الغلاء كما لو أنهن يروين سيرة حصار لا ينتهي. لكن ما هو أشد إيلامًا، ذلك الشعور الخفي الذي يتسلل إلى المكان: الناس لا ينتظرون وعودًا كبيرة، بل يحتاجون لمن يصغي إليهم حقًا، لمن يرافقهم بصدق لا من يمر عابرًا.

قد يبدو الواقع هناك، للوهلة الأولى، سياسيًا أو اقتصاديًا، لكنه في حقيقته وجع إنساني عميق. فالناس لا يحتاجون إلى وعود تُلقى ولا تُنفذ، بل إلى من يربّت على أكتافهم، ويشاركهم معاناتهم لا أن يمر بهم كالغريب. إنهم بحاجة إلى مبادرات حقيقية تعيد الحياة إلى المكان، وتُعبّر بالفعل لا بالكلام عن الوقوف إلى جانبهم.

هل يمكننا أن نعيد النبض إلى هذه المدن؟ الإجابة هي نعم، ويمكننا ذلك عبر العديد من الأدوات البسيطة والفعّالة. فاليوم، لا يكفي مجرد رصد الألم، بل يجب أن نساهم في تعزيز مقوّمات الصمود والثبات، من خلال:

• إطلاق برامج وطنية لإعادة فتح المحلات في الأسواق القديمة، وخاصة في البلدة القديمة بالخليل.

• تشجيع الزيارات المنتظمة للبلدات القديمة من قبل المواطنين، الوفود، والناشطين.

• تعزيز تقديم الخدمات العامة في مكاتب البلدة القديمة، وتسهيل وصول السكان إليها.

• دعوة الجامعات والمدارس لتنظيم أيام تطوعية وزيارات تعليمية وثقافية، تربط الطلبة بجذورهم.

• تنفيذ برامج دعم لتجار البلدات القديمة وترويج منتجاتهم محليًا وخارجيًا.

• تمويل مبادرات شبابية وثقافية تعيد الحياة للمكان وتُحفّز الارتباط الشعبي به.

• تشجيع النشطاء والمصورين على تسليط الضوء على جمال هذه المدن من خلال المشاركة الرقمية ونشر خرائط المسارات الثقافية، بما يعزز السياحة الداخلية ويدعو الزوّار لاكتشاف هذه الأماكن التاريخية.

نابلس والخليل لا تحتاجان فقط إلى الإعجاب بجمالهما، بل إلى دعم سكانهما ضمن برامج رشيقة، يشارك فيها الجميع دون استثناء. ليس المهم فقط أن نلتقط الصور، بل أن نطرح السؤال الصادق: كيف نساعد؟ ماذا نستطيع أن نفعل؟