وفد الاكاديمية الدولية ينهي برنامج أكاديمي تنموي في الصين

وطن: اختتم وفد الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والابرتهايد الإسرائيلي زيارة وبرنامج عمل رسمي تم تنظيمه من قبل جامعة الاعمال والاقتصاد الدولي في بكين، وذلك في سياق تطوير العلاقات والاطلاع على تجارب الشعب الصيني ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني في الانخراط بمجالات التنمية المستدامة ودور الحياة الاكاديمية الجامعية في المساهمة الكبيرة لإحداث التنمية والتطور في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة ومكافحة الفقر والحفاظ على الموروث الحضاري الفكري والثقافي المادي والمعنوي.

وقد اشتمل البرنامج الذي استمر لمدة اسبوعين على العديد من المحاضرات واللقاءات الاكاديمية في مباني جامعة الاعمال والاقتصاد الدولي، حيث حاضر فيها العديد من الاكاديميين من حملة درجة الدكتوراة والبروفيسور بجانب من عمل في سلك الدبلوماسية الصينية.

وتناول البرنامج التعاون الاقتصادي والتجاري والتنمية في اطار مبادرات التنمية العالمية حيث تم افتتاح البرنامج يوم 245 في قاعة الجامعة من قبل البروفيسور تشين ديكوا نائب رئيس الجامعة واعقب ذلك محاضرات ولقاءات عامة ومتخصصة حول الظروف العامة في الصين وتطوير المناطق الزراعية والخضراء بشكل مستدام وكيفية بناء مستقبل مشترك للبشرية عبر التنمية العالمية فيما تم اطلاع الوفود المشاركة على الموروث الثقافي والحضاري سور الصين العظيم، وتم تنظيم العديد من الزيارات الميدانية في العاصمة بكين وشنغهاي شملت زيارات كبرى شركات منتجة للبرمجة الالكترونية للهواتف والريبوتات والطاقة الكهربائية للمركبات وتطورها وغيرها.

وتناولت المحاضرات أيضا التحولات والتغيير في تجارة السوق العالمية وأخرى تناولت مكانة الصين في التنمية والتعاون الدولي في مجالات الصحة والتجارة والبنية التحتية بجانب التجارة الخارجية والسياسات والتعاون الدولي في الزراعة والارث الثقافي الصيني على مر العصور وتناولت اللقاء الاكاديمية كيفية محاربة الفقر في مناطق الريف الصيني من خلال الإصلاح والمشاريع التنموية إضافة لقضايا مبادرات التمويل التنموي على الصعيد العالمي.

ويذكر ان المشاركين البالغ عددهم 32 مشارك ومشاركة كانوا من دول وجنسيات متعددة بالإضافة الى فلسطين كانوا من أوغندا وجنوب السودان ونيبال واوزباكستان وتيمور وفيجي وبروناي وماليزيا.

وفي برنامج وحفل الاختتام تحدث نائب رئيس الجامعة عن أهمية البرنامج والتنمية المستدامة لخدمة البشرية، فيما كانت كلمة الوفود المشاركة لوفد فلسطين الممثل بكوادر الحملة الاكاديمية الدولية والذي ضم الباحث حسن عبدربه الذي ترأس الوفد وضم في عضويته مديرة الإدارة والشؤون المالية هيام صبيح والباحث احمد طقاطقة، وخلال الكلمة تم توجيه الشكر والتقدير للجامعة بكوادرها الاكاديمية والإدارية والمتطوعين وتم توجيه شكر خاص للسفير الصيني لدى فلسطين على جهوده .

وتناولت الكلمة الختامية أهمية تعزيز التعاون الدولي لتعزيز التنمية وان إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وجود تنمية مستدامة في فلسطين بالرغم من ذلك تعمل السلطة الوطنية على إيجاد التنمية الاقتصادية والثقافية والاكاديمية والاجتماعية والصحية.

وطالبت الكلمة بضرورة التعاون والعمل الدولي من اجل تحقيق التنمية المستدامة والسلام في فلسطين، واستعرضت استهداف الاحتلال للمؤسسات والمسيرة الاكاديمية الفلسطينية.

وفي الجلسة الاحتفالية قام وفد الاكاديمية الدولية بتكريم نائب رئيس جامعة الاعمال والاقتصاد الدولي بدرع يجسد شهادة ميلاد دولة فلسطين في الأمم المتحدة ويحتوي على صورة الرئيس محمود عباس فيما تم تقديم خارطة فلسطين لمديرة برنامج التنمية والتطوير في الجامعة فيما تم توزيع هدايا رمزية على الطواقم الاكاديمية والإدارية والمتطوعين وأعضاء الوفود المشاركة تمثل الفلكلور والتراث والعلم الفلسطيني.