معاريف: مبعوث ترامب منزعج من تصلب موقف "إسرائيل" من وقف إطلاق النار

رام الله - وطن: أعرب المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، خلال لقائه بعائلات الاسرى المحتجزين، عن انزعاجه من تصلب موقف "إسرائيل" بشأن وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أنها غير مستعدة لإنهاء الحرب وتعمل على إطالة أمدها دون رؤية واضحة للتقدم، رغم وجود "نافذة فرصة" حالية للتوصل إلى اتفاق، بحسب صحيفة معاريف.

وأكد ويتكوف، وفقًا لأخبار القناة 12، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على الوسطاء لإعادة 24 أسيرا ما زالوا على قيد الحياة، لكن إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها لن توقف التصعيد الآن، وأن الفرصة التالية لصفقة قد تتأخر أسابيع، مما يثير قلق عائلات الأسرى من تعريض أقاربهم للخطر.

في سياق متصل، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين أنه سيرسل فريق التفاوض إلى قطر الثلاثاء لمناقشة ملف المحتجزين في قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه: "في أعقاب الاجتماع مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والسفير مايك هاكابي، أعطى رئيس الوزراء تعليماته بإرسال وفد تفاوضي إلى الدوحة غدا".

الاثنين، أطلقت حركة "حماس"، سراح الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر، في قطاع غزة، وسلمته لفريق الصليب الأحمر في قطاع غزة.

وأوقفت قوات الاحتلال إطلاق النار وتحليق الطائرات في سماء القطاع، لتأمين خروج ألكسندر من القطاع إلى دولة الاحتلال.