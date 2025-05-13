فايننشال تايمز: ترامب سيحقق صفقات تجارية في الخليج.. والتطبيع السعودي الإسرائيلي ليس واردا

وطن: قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصل إلى السعودية هذا الأسبوع في أول جولة خارجية رسمية له منذ عودته إلى البيت الأبيض، مع توقعات كبيرة بإبرام مجموعة من الصفقات بمليارات الدولارات. إلا أنه من المرجح ألا يُبرم الصفقة الأكبر.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها إن ترامب لم يخف أن إغراءات دول الخليج الغنية بالنفط هي الدافع الرئيسي لزيارته، التي ستشمل قطر والإمارات.

ومن المتوقع أيضا أن يتوجه العديد من أقوى المديرين التنفيذيين في الولايات المتحدة، بمن فيهم إيلون ماسك، وسام ألتمان، ومارك زوكربيرج، ولاري فينك، إلى الرياض.

لكن من غير المرجح أن يحقق ترامب الهدف الذي يتوق إليه: صفقة كبرى تؤدي إلى تطبيع السعودية علاقاتها مع "إسرائيل"، في ظل تصاعد حربها المستمرة منذ 19 شهرا على غزة.

وقال علي الشهابي، المعلق السعودي المقرب من الديوان الملكي: "تريد السعودية إبقاء التركيز خلال الزيارة على العلاقات الثنائية". وأضاف: "التطبيع مؤجل ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جادة تُريدها السعودية، وهي إنهاء الحرب وإقامة دولة فلسطينية. وإلا فلن يُحرز أي تقدم".

ويؤكد هذا التنافر أنه وسط كل هذا التألق وعقد الصفقات، سيكتشف ترامب كيف تغيرت ديناميكيات الشرق الأوسط منذ زيارته الأخيرة إلى السعودية عام 2017.

وستظل الصفقات - الحقيقية والطموحة - تتدفق من دول الخليج، التي تُفضل تقليديا الرؤساء الجمهوريين، وتدير بعضا من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وستُكرم ترامب في احتفالات فخمة.