مؤيدون لفلسطين يتظاهرون في فعاليات "يوروفيجن" للمطالبة باستبعاد الاحتلال

وطن: ترافق انطلاق مسابقة الأغنية الأوروبية في شوارع بازل بسويسرا، بفعاليات احتجاجية ضد مشاركة الاحتلال الإسرائيلي في المسابقة.

وتستضيف بازل النسخة التاسعة والستين من أكبر حدث موسيقي على الهواء في العالم، ويتابعه نحو 160 مليون مشاهد.

وخلال انطلاق الموكب من أمام مبنى بلدية بازل التاريخي، رفعت مجموعة من المشاركين أعلاما فلسطينية بالعشرات، كما رفع علم إلى جانب لافتة كتب عليها "إسرائيل: افتحوا حدود غزة، دعوا المساعدات تدخل".

وتدخلت الشرطة، وقامت باعتقال أحد المشاركين الذين لوحوا بعلم فلسطين في الفعالية، كما رفع أحد الأشخاص لافتة كتب عليها "لا تصفيق للإبادة الجماعية"، بينما حملت أخرى عبارة "نغني وغزة تحترق".

وقالت إحدى المشاركات في التظاهرة وتدعى بيلبون بيرجيت التالر، إن الاحتلال يستخدم منذ سنوات يوروفيجن، كمنصة دعائية له.

وأضافت: "من المخزي أن مدينة بازل، على سبيل المثال، لا تتخذ أي موقف"، وشددت على أهمية إحداث تغيير حقيقي في طبيعة الحدث الفني.

وقال الفنان السويسري نيمو، الفائز بيورو فيجن العام الماضي: "أؤيد الدعوة إلى استبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية"، مضيفا أن "تصرفات إسرائيل تتناقض بشكل أساسي مع القيم التي تقول يوروفيجن إنها تدعمها، وهي السلام والوحدة واحترام حقوق الإنسان".