جيش الاحتلال يغتال الصحفي حسن إصليح خلال تلقيه العلاج في مستشفى ناصر

وطن: اغتالت قوات الاحتلال الصحفي حسن إصليح في غارة على مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث كان يتلقى العلاج إثر إصابته منذ شهر بعد استهداف خيمة الصحفيين .

وإصليح صحفي ميداني كان يغطي مشاهد الحرب الدموية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرة مسيرة لجيش الاحتلال استهدفت الطابق الثالث في مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، كما قصف جيش الاحتلال مبنى الاستقال والطوارئ في المجمع الطبي.

وارتفع عدد الشهداء من الصحفييين في قطاع غزة إلى ما يقرب من 214 شهيدا وشهيدة إضافة لمئات المصابين من الطواقم الصحفية.

ونعت الجبهة الشعبية، في بيان لها، الصحفي إصليح وقالت إن "فلسطين فقدت واحدا من أبنائها المخلصين وفقدت الصحافة الفلسطينية أحد أعمدتها الوطنيين الذي برز في السنوات الأخيرة كأحد أشهر وأهم الأصوات الإعلامية المدافعة عن الحق الفلسطيني وكان في طليعة من قاموا بتغطية العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ اليوم الأول ناقلا الحقيقة للعالم بكاميرته وعدسته وكلماته حتى أصبح أيقونة إعلامية فلسطينية وشاهدا على جرائم الاحتلال ومصدرا موثوقا للمعلومة والصورة".