المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون: قطع رواتب الأسرى تنكر لنضال شعبنا

وطن: أدان المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون اليوم الاثنين قرار السلطة الفلسطينية بقطع رواتب حوالي ألفين من الأسرى المحررين معتبرا اياه خروجا عن قيم النضال وتفريطا بها وانقلابًا على الثوابت الوطنية.

وذكر المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون في بيان وصل وطن نسخة منه، أن هذا القرار يعكس امعانا في الرضوخ لإملاءات وسياسات الاحتلال الذي يسم نضال شعبنا بالارهاب.

ودعا المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون، أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده إلى العمل الموحد من أجل إعادة بناء مؤسساتنا الوطنية على قاعدة الشراكة، والمقاومة، والكرامة، وفيما يلي نص البيان:

في لحظة وطنية بالغة الخطورة، يتعرض فيها شعبنا في قطاع غزة لإبادة جماعية ، وتجويع وحصار وتدمير ، ويُلاحق أهلنا في الضفة والقدس بالقتل والاعتقال والتجويع، تُمعن القيادة التي فقدت شرعيتها في سياساتها الكارثية التي تستهدف وحدة شعبنا وصموده وتاريخ نضاله وقيمه الثورية وتقوض قدرته على الصمود والمواجهة دفاعا عن حقوقه ، وآخرها القرار المشين بقطع رواتب حوالي ألفين من الأسرى المحررين، بسبب الانتماء السياسي.

وتجيء هذه الخطوة امعانا في ذات النهج القائم على معاداة المقاومة وملاحقة المقاومين واستمرار التمسك بالتنسيق والتغول الامني الذي يمس حق شعبنا في التعبير عن مواقفه الدفاع عن ارضه وحقوقه وفي دعم المقاومة وتكريس سياسة التفرد والدكتاتورية بعيدا عن اية شراكة وطنية .

ويعكس هذا القرار امعانا في الرضوخ لإملاءات وسياسات الاحتلال الذي يسم نضال شعبنا بالارهاب ، جاء قرار امس تطبيقا للمرسوم الرئاسي سيء الصيت الذي تنصل من التزامات شعبنا نحو قادته المقاومين ومناضليه وتحويلهم إلى حالات اجتماعية متسولة امام ابواب المؤسسات الاجتماعية ووفق اوضاعهم المعيشية وبما يطعن قيم واخلاق ونضال شعبنا وإسهام مال الشعب وسيلة للابتزاز السياسي .

إن المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون، يُدين بأشد العبارات هذا القرار فيد الدستوري وغير الأخلاقي ويعتبره خروجا عن قيم النضال وتفريطا بها ، وانقلابًا على الثوابت الوطنية، وإضعافا لمكانة ودور الحركة الأسيرة التي قدّمت تضحيات جسام من أجل حرية فلسطين.

إن المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون، إذ يعلي من شأن وقيمة التضحيات التي يقدمها شهداؤنا وجرحانا وأسرانا ليجدد وقوفه مع أسرانا البواسل وحقهم الكامل في العيش بكرامة كالتزام وطني وليس منة من أحد كما ، يؤكد أن هذه السياسات مرفوضة ومدانة جملة وتفصيلا، وأن الشعب الفلسطيني سيحاسب وسيلفظ يوما ما كل من شارك اوصمت عنها .

اننا ندعو أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده إلى رفع الصوت عاليًا في وجه هذه القيادة التي لا تمثل شعبنا ، والعمل الموحد من أجل إعادة بناء مؤسساتنا الوطنية على قاعدة الشراكة، والمقاومة، والكرامة.

علينا ان نفي من قدموا أعمارهم لفلسطين حقوقهم … وسيسقط من فرط بها .