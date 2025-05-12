سرايا القدس تسقط مسيّرة إسرائيلية في مدينة غزة

وطن: أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إسقاطها طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "سوبر هيرون"، في أثناء تحليقها في أجواء مدينة غزة، الاثنين.

يُذكر أنّ قائداً ميدانياً في سرايا القدس، أعلن الأحد تنفيذ عملية نوعية مركبة في شرقي حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

واستهدفت سرايا القدس في العملية، السبت، مجموعةً من ضباط الاحتلال الإسرائيلي وجنوده. وبدأت العملية باستدراج قوات الاحتلال، عبر استهداف آلية مدرّعة بقذيفة مضادة للدروع، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف طاقمها.

وبعد دقائق، استهدف الاحتلال مسرح العملية بالصواريخ والقذائف، وجاءت قوة نجدة من لواء الاحتياط لإسعاف القوة المستهدَفة.

إلا أنّ القوة الإسعافية وقعت أيضاً في كمين، بعبوة ناسفة من نوع "ثاقب"، معدة مسبقاً، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.

واشتبك مقاومو سرايا القدس مع قوات النجدة الإسرائيلية في مسرح العملية، بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، لينسحب عدد منهم بعد أن استشهد آخرون.