السفير الأميركي: نأمل أن يكون الإفراج عن ألكسندر بداية نهاية الحرب المروعة في غزة

وطن: أعرب السفير الأميركي لدى الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، عن الأمل في أن يكون إطلاق سراح الأسير الأميركي - الإسرائيلي، عيدان ألكسندر، من غزة، "بداية النهاية" للحرب في القطاع.

وطالب هاكابي، عبر منشور في حسابه في منصة "إكس"، بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى المتبقين.

ويأتي ما قاله هاكابي عقب تسليم كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، ألكسندر للصليب الأحمر الدولي، شمالي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ من المحتمل أن يتوجّه ألكسندر إلى قطر، الأربعاء، للقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

ومع إطلاق سراح ألكسندر، ما زال في قطاع غزة 58 أسيراً إسرائيلياً، يُعتقد أنّ 23 منهم أحياء، بحسب ما أورده إعلام إسرائيلي.

من جهتها، أصدرت حماس بياناً أشارت فيه إلى أنّ الإفراج عن عيدان جاء بعد الاتصالات مع الإدارة الأميركية، مؤكدةً أنّه يأتي أيضاً في إطار جهود الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة إلى قطاع غزة.

وأضافت أنّ هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات مهمة، أبدت فيها الحركة إيجابيةً ومرونةً عالية، مشددةً على أنّ المفاوضات الجدية والمسؤولة تحقق نتائج في الإفراج عن الأسرى.

أما مواصلة العدوان فتطيل معاناة الأسرى وقد تقتلهم، كما حذّرت حماس في بيانها.

يُذكر أنّ ترامب قال في منشور سابق له، في منصة "تروث سوشال"، إنّ إطلاق سراح ألكسندر هو "خطوة حسن نيّة تجاه الولايات المتحدة، ونتيجة لجهود الوساطة القطرية - المصرية، لإنهاء الحرب الوحشية في غزة".

وأعرب ترامب أيضاً عن أمله بأن "تكون هذه الخطوات الأخيرة اللازمة لإنهاء الحرب".