الأسير المفرج عنه عيدان ألكسندر يرفض مقابلة نتنياهو

وطن: قالت "هيئة البث الإسرائيلية"، مساء يوم الاثنين، إنّ الأسير المُفرج عنه عيدان ألكسندر رفض مقابلة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وفي وقتٍ سابق، كان قد أعلن جيش الاحتلال تسلّمه الأسير الأميركي الإسرائيلي من الصليب الأحمر الدولي.

بدورها، أصدرت "حماس" بياناً أشارت فيه إلى أنّ الإفراج عن عيدان جاء بعد الاتصالات مع الإدارة الأميركية، مؤكدةً أنّه يأتي أيضاً في إطار جهود الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة إلى قطاع غزة.

وأشارت قناة "كان" الإسرائيلية، إلى عودة الوفد الأمني الإسرائيلي هذا المساء من القاهرة بعد زيارة استغرقت 8 ساعات، حيث تمحورت المحادثات بشأن تأمين الإفراج عيدان ألكسندر.

ويأتي رفض ألكسندر، في ظلّ الخلافات الأميركية-الإسرائيلي التي تسيطر على المشهد، إضافةً إلى استياء الأسرى الإسرائيليين وعوائلهم من آداء نتنياهو تجاه قضيّتهم.

وفي هذا السياق، قال رئيس "المعارضة" الإسرائيلية، يائير لابيد، إنّ "الأميركيين ضاقوا ذرعاً بنتنياهو وإدارة ترمب تعمل اليوم بدون تنسيق معه أو الإنصات إليه".

ونقلت "فوكس نيوز" عن مسؤول سابق في الاستخبارات الإسرائيلية، أنّه قال: "ترمب تخلى إلى حد كبير عن إسرائيل".

ورأى دبلوماسي إسرائيلي سابق، في حديث مع الـ"سي أن أن"، أنّ "مشكلة نتنياهو تكمن في ضعف نفوذه في واشنطن حاليا"، مشيراً إلى أنّه "ليس لدى نتنياهو ما يريده ترمب عكس السعوديين أو القطريين أو الإماراتيين".

بدورها، تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن وجود استياء وقلق إسرائيليين مما قالت إنّه "تجاهل يمارسه دونالد ترامب تجاه رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو".