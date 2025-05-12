شهيدة ومصابون في قصف للاحتلال شرق مدينة غزة

وطن: استشهدت مواطنة وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت مديرية التربية والتعليم التي تؤوي نازحين، قرب مدرسة الزهراء بحي الدرج، شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة آخرين.

وأضافت أن قوات الاحتلال قصفت شقة سكنية مقابل مخبز عجور شرق مدينة غزة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين، مشيرا إلى أن مدفعية الاحتلال كثفت قصفها للمناطق الشرقية من مدينة غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,862 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119,648 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.