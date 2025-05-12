إصابات بالاختناق وحريق جراء قمع الاحتلال لمواطنين في سعير شمال شرق الخليل

وطن: أصيب عدد من المواطنين، اليوم الإثنين، بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت في بلدة سعير، شمال شرق الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين في منطقة واد الشرق في البلدة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز، حيث جرى تقديم العلاج لهم ميدانياً.

كما تسبب إطلاق القنابل باندلاع حريق في أراضٍ زراعية تعود ملكيتها للمواطنين، وسط مخاوف من امتداده بفعل الرياح وصعوبة الوصول إلى المنطقة.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصعيد متواصل من قبل قوات الاحتلال في محافظة الخليل، التي تشهد اقتحامات واعتداءات متكررة بحق السكان وممتلكاتهم.