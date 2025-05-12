إصابة مسن في هجوم لمستوطنين جنوب الخليل

وطن: أصيب مسن، مساء اليوم الإثنين، بجروح ورضوض إثر اعتداء نفذه مستوطنون مسلحون على عدد من المواطنين في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد الناشط في مجال مناهضة الاستيطان، أسامة مخامرة، بأن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية المسماة "متسبي يائير"، أطلقوا مواشيهم في أراضٍ زراعية مزروعة بمحاصيل موسمية وأشجار مثمرة، تقع بين خربة اقويويس وقرية شعب البطم في مسافر يطا.

وأوضح أن الأهالي حاولوا التصدي للمستوطنين ومنعهم من إتلاف المزروعات، فهاجمهم المستوطنون واعتدوا بالضرب على المسن ربحي النجار، ما أدى لإصابته برضوض. كما أطلق المستوطنون الرصاص الحي باتجاه المواطنين، دون وقوع إصابات، فيما قامت قوات الاحتلال باحتجاز عدد من المواطنين لأكثر من نصف ساعة.

ويُذكر أن المنطقة تتعرض بشكل متكرر لاعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال، في إطار محاولات تهجير السكان والسيطرة على أراضيهم الزراعية والرعوية.