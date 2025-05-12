النائب العام المستشار أكرم الخطيب ووزير الأوقاف يبحثان آليات تعزيز التعاون المشترك في حماية الأوقاف ومكافحة التعديات

وطن: استقبل النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأحد في مكتبه بمدينة رام الله، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور محمد نجم، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة الأوقاف.

وقد تناول اللقاء آليات تطوير العمل المشترك لحماية الأملاك الوقفية، والتصدي للتعديات والانتهاكات التي تطالها، بما يكفل الحفاظ على المال الوقفي وفقًا لأحكام القانون الفلسطيني، ويعزز من سيادة القانون والعدالة.

وخلال اللقاء، رحب المستشار الخطيب بالوزير نجم، معرباً عن تمنياته بنجاح موسم الحج لهذا العام، وسلامة الحجاج الفلسطينيين، وأكد النائب العام التزام النيابة العامة بحماية الحقوق العامة، ومن ضمنها الأوقاف، من خلال تطبيق القانون وملاحقة مرتكبي الجرائم الواقعة عليها، مشدداً على أهمية التنسيق الدائم والمباشر مع وزارة الأوقاف لضمان استجابة فعالة وسريعة لأي مخالفات.

من جانبه، أشاد الوزير د. محمد نجم بالدور الفاعل الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون القانوني والمؤسسي بما يخدم المصلحة العامة، لاسيما في ما يتعلق بملاحقة المخالفين من الشركات والأشخاص الذين يمارسون أعمال النصب والاحتيال بحق الحجاج والمعتمرين.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الوطنية المشتركة لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق الوقفية، وضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية في أداء المؤسسات ذات العلاقة.