جمعية "إيخليليا" تصدر تقريرها الشهري حول جريمة الاستيطان في الضفة الغربية لشهر نيسان

وطن: أصدرت جمعية "إيخليليا الأغوار" تقريرها الشهري حول جريمة الاستيطان لشهر نيسان 2025، الذي تناول أبرز الانتهاكات التي ارتكبها المستوطنون وجيش الاحتلال خلال هذا الشهر في الضفة الغربية. والتي بلغت حوالي (150) اعتداء، شملت كل مناطق الضفة الغربية، حيث استهدفت هذه الاعتداءات بشكل أساسي التجمعات البدوية والرعوية والمناطق القريبة من المستوطنات والطرق المؤدية إليها.

أبرز الانتهاكات التي سجلتها "إيخليليا":

01/04/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بالاعتداء على المتنزهين في منطقة العوجا بالضرب وبرش غاز الفلفل، وعقب ذلك قام الجيش بإعلان المنطقة عسكرية مغلقة.

01/04/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بحرق منازل ومركبات في قرية دوما في محافظة نابلس.

01/04/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين منازل وكهوف في قرية بيرين في محافظة الخليل باستخدام الكلاب، كما قامت بكتابة شعارات عنصرية.

02/04/2025، تركيب بوابة على طريق الديوك الفوقا – جبل القرنطل.

02/04/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بالاعتداء على عائلة أبو همام في المغير وسرقة هاتف محمول.

02/04/2025، استمرار أعمال التجريف والبناء في بؤر جبل الرأس/أم صفا.

02/04/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بمهاجمة قرية بيرين في محافظة الخليل وقاموا بتكسير منزل ومركبة تعود ملكيتها للمواطن نور عزمي إدريس.

03/04/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بالهجوم على عزب أبو همام بالخلايل/المغير والاعتداء على أفراد العائلة.

03/04/2025، قام جيش الاحتلال بعمليات هدم في البويب /مسافر يطا، وعمليات تجريف في بني نعيم.

04/04/2025، اقتحم مستوطنون قرية كيرو قضاء سلفيت وقاموا بكتابة شعارات عنصرية وإحراق مركبة.

04/04/2025، قامت مجموعه من المستوطنين بتنفيذ اعتداء جماعي على أهالي المينا شرق بيت لحم واعتقال 15 مواطنًا.

04/04/2025، اقتحم مجموعه من المستوطنين بلدة سنجل قضاء رام الله وقاموا بحرث أراضي المزارعين قسراً.

05/04/2025، قامت مجموعة من المستوطنين باقتحام موقع اثري في بلدة سنجل قضاء رام الله.

05/04/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بمداهمة عزب أبو همام والاعتداء على المزارعين وتحطيم جرار زراعي.

05/04/2025، هاجمت مجموعه من المستوطنين بلدة سنجل قضاء رام الله ومنعت المزارعين في حي المزيرعة من حراثة أراضيهم.

06/04/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإعادة بناء بؤرة “أور نحمان” في بلدة تر مسعيا قضاء رام الله.

06/04/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين منزل أبو همام ونكلت بأفراد العائلة.

06/04/2025، قامت مجموعات من المستوطنين بسلسلة اعتداءات في سهل البقيعة، وأم صفا، وسنجل.

06/04/2025، قام جيش الاحتلال باقتحام بلدة تر مسعيا وإطلاق النار على الطفل عامر محمد ربيع مما أدى إلى استشهاده

06/04/2025، قامت مجموعة من المستوطنين باقتحام عرب المليحات/المعرجات.

07/04/2025، قام جيش الاحتلال بتوزيع إخطارات بالهدم في المغير قضاء رام الله ، وتمزيق خيام عزب أبو همام.