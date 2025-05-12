يونيسيف تحذر من خطر المجاعة في غزة

وطن: قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف"، كاثرين راسل، إن أطفال قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة مع انقطاع الغذاء والمساعدات وانهيار الأنظمة الصحية.

وأضافت راسل، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الأزمة في غزة مصطنعة، ونحتاج وقفًا لإطلاق النار ووصول المساعدات وإطلاق سراح الأسرى.

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.