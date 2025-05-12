دعاء المظلوم على كل ظالم أوغل بدماء أطفال غزة.

كتب: سامي مشعشع

فلسطين – كل دعوات وابتهالات العرب والمسلمين والمسيحيين، ونعم اليهود الأشراف، والهندوس والسيخ والدروز والعلويين والبهائيين والصابئة نصرة لغزة لم تتوقف … ولكن أطفال غزة يقتلون جوعا وعطشاً وإبادة.

كل مظاهرات عواصم العالم الغربي واليمن العزيز العظيم (وبين غيبوبة وأخرى ومظاهرات هنا وهناك في عالمنا العربي والإسلامي).

كل حراك وجهود النقابات والطلبة والساسة والمفكرين والفلاسفة وصناع الرأي والمحتوى وأساتذة الجامعات والفنانين (باستثناء من هم في العالم العربي الأ فيما ندر). كل حراكهم وتظاهراتهم ودعمهم هى بقعة ضوء وبقاع أمل، لم تتوقف لا بل تتصاعد… ولكن نساء غزة الحوامل وأجنتهم جوعى، ومرضي السرطان والذين يغسلون الكلى يبيتون على ألم، جوعى وبدون علاج او عناية.

وبالرغم من 'همة' المتفذلكين والمتملقين داخل بيتنا الفلسطيني والذين ما زالوا يتثبثون بسيادة "الستاتستيكو" وعبقرية حكمة "حط رأسك بين الرؤوس". كل انبطاحاتكم، وتزلفكم وتشكيككم بالحق ضد الباطل وجدوى الوقوف أمام جبروت الظالم، وبالرغم من كل انحناءات ظهوركم وتوسلكم لم يدخل كيس طحين لغزة ولم تمنع قنبلة من طائرة ان تحصد خيم ومنازل، ولحم بشر، وأحلام وآمال.

وبالرغم من هروبنا الجمعي، عربا، للأمام وتنصيبنا ل "مو صالح" بلقب "فخر العرب"، وبالرغم من انبهارنا بالمغنية أحلام إذ تصعد على المسرح مزدانة بأقراط وسلاسل ذهبية تعدت قيمتها العشرين مليون دولار، وبالرغم من جهد ماكينة 'العربية' و 'الحدث' ، وبالرغم من انغماستنا الاستهلاكية املا في ان ننسى (نتناسى) إلا ان حرق غزة وذبحها مستمر. كثيرونا لا يرى غضاضة الان في حشر أهل غزة في زرايب (حاشهم وهم الأشراف الاكارم أصحاب العزة والرفعة) لاستلام مساعدات معسكرة فقط كي لا يضطروا لمشاهد من غزة "المزعجة" تعكر صفو حياة القطيع وثغاء أفراده.

لكل هذا وذاك، وامام جهد النساء-النساء، والرجال-الرجال، وأمام صمودهم (نعم صمودهم لمن لا يستسيغ المصطلح ومعانيه)، وأمام ماساتهم وآلامهم وطعنات الغدر والطمع والخيانة لتجار الموت داخل غزة وعلى حدودها وخارجها (تجار فلسطينيين وعرب وعجم) لا نملك إلا دعاءا لعله مستجاب.

ايا كانت ملتك وعقيدتك وحزبك لعله يكون دعاءا يشفى غليل!!

قرأته فى كتاب ما وجزمت انه يليق بتجار الموت وكلى امل ان يصيبهم هذا الدعاء فى أبدانهم، وأرزاقهم وقيامهم وقعودهم!

دعاء على تجار الموت (بتصرف):

[ يا رب، يا ناصر المظلوم اجب دعوتي. خذه {لتاجر الموت} من مأمنه أخذ عزيزٍ مقتدر، وأفجئه في غفلته، مفاجأة مليك منتصر، وأسلبه نعمته وسلطانه، وأعره من نعمتك وانزع عنه سربال عزّك، واقصمه يا قاصم الجبابرة، وأهلكه يا مهلك القرون الخالية، وأخذله يا خاذل الفئات الباغية. اللهمّ أرغم أنفه، وعجّل حتفه، ولا تجعل له قوّة إلاّ قصمتها، ولا كلمة مجتمعة إلا فرّقتها، ولا قائمة علوّ إلاّ وضعتها، ولا ركناً إلاّ وهنته، ولا سبباً إلاّ قطعته. اللهمّ خيّب أمله، وأزل ظلمه، واجعل شغله في بدنه، لا تفكّه من حزنه، وصيّر كيده في ضلال، وأمره إلى زوال، ونعمته إلى انتقال، وسلطانه في اضمحلال، وأمِتْه بغيظه إذا أمتّه، وأبقه لحزنه إن أبقيته، وقني شرّ سطوته وعداوته، فإنّك أشدّ بأساً وأشدّ تنكيلاً.].

أمين.