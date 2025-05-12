"القسام" تسلّم الجندي الأمريكي-الإسرائيلي عيدان ألكسندر للصليب الأحمر

وطن: سلّمت كتائب القسام، مساء اليوم الإثنين، الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة شمال خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم كتائب القسام، "أبو عبيدة"، قد أعلن في وقت سابق عبر قناة "تلغرام"، أن الكتائب قررت الإفراج عن الجندي الأسير عيدان ألكسندر اليوم، الإثنين الموافق 12 مايو 2025.

من جانبها، أكدت حركة "حماس" أن هذه الخطوة جاءت في سياق اتصالات جرت خلال الأيام الماضية مع الإدارة الأمريكية، في إطار جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأشارت الحركة في بيان لها إلى أنها أبدت "إيجابية ومرونة عالية" خلال تلك الاتصالات.

وأضافت الحركة: "نؤمن أن المفاوضات الجادة والمسؤولة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة في ملف الأسرى، بينما استمرار العدوان لا يؤدي إلا إلى تعميق معاناتهم وتعريض حياتهم للخطر".

كما جدّدت "حماس" تأكيدها على استعدادها الفوري لبدء مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام لوقف إطلاق النار، يتضمن انسحاب قوات الاحتلال، ورفع الحصار، وتبادل الأسرى، إلى جانب بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وفي ختام بيانها، دعت الحركة إدارة الرئيس الأمريكي إلى مواصلة جهودها لوقف ما وصفته بـ"الحرب الوحشية التي يشنّها مجرم الحرب نتنياهو على الأطفال والنساء والمدنيين العزّل في غزة"، مؤكدة أن الإفراج عن الجندي ألكسندر يمثل خطوة ضمن المساعي المبذولة لفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع.