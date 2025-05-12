بعد لقائه ويتكوف.. نتنياهو: أوعزت بإيفاد بعثة تفاوض إلى الدوحة الثلاثاء

وطن: أعلن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي بدوره جدد التزامه بدعم إسرائيل، وأبدى رغبة في مواصلة التعاون الوثيق معه، بحسب ما جاء في بيان رسمي صادر عن مكتبه.

وفي السياق ذاته، التقى نتنياهو يوم الاثنين كلاً من المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وسفير الولايات المتحدة لدى الاحتلال، مايك هاكبي، حيث ناقش معهما الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة ويتكوف المتعلقة بالإفراج عن المحتجزين، قبل توسيع العمليات العسكرية.

وأشار بيان مكتب نتنياهو إلى أنه أوعز بإرسال بعثة تفاوضية إلى العاصمة القطرية الدوحة غداً، موضحاً أن "المفاوضات ستُجرى تحت النار".

من جهتها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال أن الجيش يستعد لتسلّم الجندي عيدان ألكسندر بدءاً من الساعة 6:30 مساءً في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أعلنت، مساء أمس، عزمها الإفراج عن الجندي ألكسندر، الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية.

وقال خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة ورئيس الوفد المفاوض، إن الحركة أجرت خلال الأيام الماضية اتصالات مع الإدارة الأميركية، وأبدت "إيجابية عالية" في هذا الملف.