"القسام": الإفراج عن عيدان ألكسندر جرى بالتنسيق مع الصليب الأحمر

وطن: قال قيادي في "القسام"، إنه تم تنسيق موعد الإفراج عن الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر مع الصليب الأحمر اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم القسام "أبو عبيدة"، في تغريدة له على "تلجرام"، "قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام الإفراج عن الجندي الاسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية الأسير "عيدان ألكساندر" وذلك اليوم الاثنين الموافق 12-05-2025م".

وأمس أعلنت حركة "حماس"، أنها أجرت اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، ضمن الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مبدية إيجابية عالية.

وأكدت أن إطلاق سراح الجندي ألكسندر، جاء ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في غزة.

وجددت "إسرائيل" حرب الإبادة على قطاع غزة منذ فجر 18 مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة مما أدى لاستشهاد أكثر من 2720 مواطنًا وإصابة 7513 آخرين.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.