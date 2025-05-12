المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم في مسافر يطا جنوب الخليل

وطن: واصل المستوطنون اليوم الاثنين، اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأكد الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، أن مستوطنين وضعوا زوايا وأنابيب حديدية على أراضي المواطنين في قرية أم الخير بمسافر يطا، بهدف الاستيلاء على مزيد منها لصالح التوسع الاستيطاني.

كما سرق مستوطنون هاتف أحد المتضامنين الأجانب خلال توثيقه إتلاف المستوطنين محاصيل زراعية، وأطلقوا مواشيهم في محاصيل زراعية قرب منزل المواطن محمد الجبارين شرق "شعب البطم"، في محيط منازل المواطنين في قرية سوسيا.